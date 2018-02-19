Александр Козловский рассказал Russia Today об инструментах российского импортозамещения

Депутат Государственной Думы от Псковской области рассказал Russia Today об инструментах российского импортозамещения. Такое интервью телеканалу член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский дал в ходе Российского инвестиционного форума, состоявшегося в Сочи 15-16 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.
«Сегодня на территории Российской Федерации успешно действует программа импортозамещения, активное участие в которой принимает правительство. Я бы хотел рассказать об успешном применении тех инструментов, которые реализуют Минпромторг и Минэкономразвития. Это развитие особых экономических зон, которые присутствуют во многих регионах страны. Кроме того, создаются промышленные кластеры, которые также направлены на развитие производственных предприятий в регионах», - сказал Козловский.
По его мнению, эти два экономических инструмента продемонстрировали свою эффективность, именно за счет их использования можно активно развивать российскую экономику и успешно выполнять программу импортозамещения.
Напомним, что на инвестиционном форуме в Сочи заключено свыше 300 соглашений на 538 млрд рублей.