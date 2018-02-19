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Экономика

Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой

20.02.2018 17:14|ПсковКомментариев: 2

Венесуэла во вторник начала предпродажу криптовалюты El Petro (петро), подтвержденной запасами нефти, газа, золота и алмазов.

Стремясь обойти финансовые санкции, введенные против нее США и Европейским союзом, Венесуэла стала первой страной в мире с собственной криптовалютой, отмечает SMNWeekly.com.

По данным местных СМИ, президент Николас Мадуро надеется на интерес со стороны инвесторов из Катара, Турции и других стран Ближнего Востока. Согласно его планам, петро можно будет использовать для получения реальной валюты и для оплаты услуг поставщиков, пишет «Интерфакс».

По словам президента, будет выпущено 100 млн токенов стоимостью $6 млрд, несмотря на то, что контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы объявил петро незаконными. Согласно законодательству страны, парламент должен утверждать любые государственные займы.

Как сказал депутат Хорхе Милан, Petro «не является криптовалютой». «Это форвардная продажа венесуэльской нефти», - цитирует его выступление The Guardian. Депутат добавил также, что криптовалюта «специально предназначена для коррупции».

На первом этапе планируется реализовать 38,4 млн петро, в дальнейшем - 100 млн, сообщает Deutsche Welle.

«El Petro восстановит доверие и безопасность на национальном и международном рынках», - заявил вице-президент Венесуэлы Тарек аль-Айссами.

Цена петро соответствует стоимости одного барреля венесуэльской нефти, то есть $60 на данный момент, но будет корректироваться в зависимости от колебаний на рынках.

Венесуэла планирует выпустить в обращение еще 44 млн токенов 20 марта.

В отличие от подавляющего большинства других криптовалют El Petro обеспечивает реальный актив - 5 млрд баррелей нефти на месторождении Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко. Власти Венесуэлы рассчитывают на то, что собственная криптовалюта позволит им успешнее привлекать финансовые средства из-за рубежа.

Венесуэла на протяжении многих лет находится в сложной экономической ситуации. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и сильный рост цен. Нехватка иностранной валюты вызвала сильное падение импорта, в том числе продуктов питания. США ввели против этой страны экономические санкции за преследование представителей оппозиции.

Крупнейшие рейтинговые агентства снизили рейтинги Венесуэлы до дефолтного уровня после того, как страна пропустила ряд платежей по госдолгу.

Теги: #криптовалюты
Источник: Псковская Лента Новостей
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