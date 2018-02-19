Экономика

ЦБ запустит онлайн-платформу по выдаче кредитов и страховок

Центробанк запустит в 2019 году платформу маркетплейса, с помощью которой граждане смогут дистанционно не только открыть вклад или взять кредит в коммерческом банке, но и купить полис страховой компании. Об этом «Известиям» рассказали в самом ЦБ.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиентам нужно будет посетить банк, чтобы сдать биометрические параметры. Предполагается, что личность покупателя услуги банка или страховщика будет подтверждаться именно по биометрии.

По мнению экспертов, маркетплейс позволит снизить издержки кредитных организаций при обслуживании клиентов, однако усилит конкуренцию на рынке финансовых услуг.

Кроме того, ЦБ может потребовать от юрлиц - участников платформы - дополнительных гарантий достоверности предоставляемой ими информации.