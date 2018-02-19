Экономика

Цены на продукты впервые с 1990-х годов снизились зимой

Цены на продукты впервые в новейшей истории России снизились в зимний период. Как указано в подготовленной Минэкономразвития «Картине экономики», с которой ознакомились «Известия», за январь сезонно очищенная продовольственная дефляция достигла 0,15%.

По мнению специалистов ведомства, снижение цен на продукты, которое скорее характерно для лета, было вызвано ростом предложения животноводческой продукции: мяса птицы, свинины и яиц. Как отметил глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, производители перенасыщают рынок продукцией, чтобы не потерять свою долю на нем.

В свою очередь Росстат зафиксировал в январе продовольственную инфляцию на уровне 0,6% без исключения сезонных факторов. Федеральная служба государственной статистики отметила традиционный для зимы рост цен на картофель, помидоры и лук, однако они не превысили 10%. При этом стоимость апельсинов и гречки снизилась на 5,9 и 3,4% соответственно.