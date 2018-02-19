Экономика

Сургутнефтегазбанк по итогам 2017 года стал одним из лидеров по установке оборудования для эквайринга

Сургутнефтегазбанк по итогам 2017 года стал одним из лидеров по установке оборудования для эквайринга среди региональных банков Западной Сибири. Успех коммерческой организации в данной отрасли обусловлен оперативностью и доступностью предоставления современной услуги корпоративным клиентам.

Сегодня торговый эквайринг - это не только банковская услуга, которая осуществляет технологическое, расчетное и информационное обслуживание организаций по платежным операциям с помощью платежных карт, но, и признак надежности и престижа компании. Альтернативный способ расчета обеспечивает дополнительное удобство, что положительно отражается на имидже организаций. Кроме того, эквайринг увеличивает число потенциальных покупателей, так как нет необходимости постоянно носить с собой в магазинах наличные деньги, что не всегда удобно и безопасно.

Преимущества торгового эквайринга в СНГБ:

Бесплатная установка и подключение электронного терминала для обслуживания держателей банковских карт международных и российских платежных систем.

Высокая скорость проведения расчетов.

Индивидуальные тарифные ставки.

Бесплатное обучение персонала.

Своевременная техническая поддержка. Наличие собственного процессингового центра, расположенного в городе Сургуте, что позволяет банку обеспечивать постоянный мониторинг работоспособности электронных терминалов.

Гарантированная безопасность платежей.

Техническая поддержка 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Персональный менеджер.

Также в качестве бонуса Сургутнефтегазбанк предоставляет корпоративным клиентам бесплатные расходные материалы.

Подробную информацию об услугах и продуктах Сургутнефтегазбанка для юридических лиц можно получить на сайте банка www.sngb.ru, а также по телефонам в Пскове: (8112) 290-889, (8112) 290-885.

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