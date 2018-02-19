Экономика

За прошедшую неделю в России подешевели гречка, курица, свинина и мука

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0,8%, на яйца куриные - на 0,4%, на маргарин, соль - на 0,2%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 0,8%, свинина, куры и мука - на 0,2-0,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Росстате.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь и огурцы - 1,5-3,0%. В то же время помидоры стали дешевле на 1%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.