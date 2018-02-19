Экономика

Увеличить налоговые ставки на игорный бизнес предлагается в Псковской области

Увеличить налоговые ставки на игорный бизнес предлагается в Псковской области. Соответствующий законопроект депутаты областного Собрания рассмотрели сегодня, 26 февраля, на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый заместитель председателя регионального госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева пояснила, что данный законопроект подготовлен в соответствии с федеральным законом от 27.11.2017 № 354 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которому законом субъекта Российской Федерации налоговые ставки определены в пределах от 10 000 до 14 000 рублей за один пункт приема ставок тотализатора и за один пункт приема ставок букмекерской конторы.

Она добавила, что с 1 июля 2009 года вне специально созданных игорных зон азартные игры можно проводить только в букмекерских конторах и тотализаторах. При этом в Псковской области зарегистрировано 15 пунктов приема ставок букмекерской конторы (10 в Пскове и 5 в Великих Луках) и ни одного пункта приема ставок тотализатора.

Вносимым проектом закона предлагается увеличить на территории Псковской области налоговые ставки по максимуму - до 14 000 рублей, как за один пункт приема ставок тотализатора, так и за один пункт приема ставок букмекерской конторы.

В случае, если налоговые ставки не будут определены законом Псковской области, налогообложение будет производиться в размере 10 000 рублей за один пункт приема ставок.

Предполагается, что если с 1 апреля 2018 года закон вступит в силу, то сумма дополнительных доходов в областной бюджет по налогу на игорный бизнес за текущий год составит ориентировочно 900-975 тыс. рублей в год.

Добавим, что вступит в силу закон по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес.

По итогам рассмотрения депутаты большинством голосов приняли решение рекомендовать законопроект для принятия в двух чтениях на ближайшей сессии областного Собрания, которая состоится завтра, 27 февраля.