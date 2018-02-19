Экономика

В 2017 году Сбербанк в Псковской области выдал СМАРТ-кредиты на сумму более 100 млн рублей

С начала 2017 года Псковское отделение Сбербанка выдало более 100 СМАРТ-кредитов для клиентов малого и микробизнеса на общую сумму более 100 млн рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, средний чек с начала года вырос в 5 раз и составил почти 950 тысяч рублей.

Технология СМАРТ-кредитования основана на анализе транзакционной активности клиентов. Автоматизированная система изучает финансовую активность предпринимателя в банке и предлагает ему предодобренные специальные кредитные предложения.

«Сбербанк начал выстраивать собственную модель работы с малым бизнесом на основе искусственного интеллекта и технологии Big Data, и СМАРТ-кредиты – яркий тому пример. Инновационная технология позволяет не только сформировать индивидуальное предложение для каждого клиента, но и значительно сэкономить его время. Кредит выдается в максимально короткие сроки – не более пяти дней», - прокомментировала управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Более подробная информация на сайте www.sberbank.ru.