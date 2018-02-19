Экономика

В 2017 году в Псковском отделении Сбербанка предпринимателями открыто более 1,6 тысяч расчетных счетов

В 2017 году в Псковском отделении Сбербанка клиентами ММБ было открыто более 1,6 тысяч расчетных счетов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, это в 1,2 раза больше, чем в 2016 году.

Росту популярности расчетно-кассового обслуживания Сбербанка способствуют комплексные предложения, предлагаемые банком предпринимателям. Среди начинающих бизнесменов и владельцев небольших компаний особым спросом пользуется пакет услуг «Легкий старт», дающий возможность бесплатно открывать счет и совершать до трех внешних платежей на счета в других банках. С момента его запуска в сентябре 2017 года предприниматели Псковской области открыли более 750 расчетных счетов.

«Малый и микробизнес - это тот двигатель, который позволяет нарастить темпы роста экономики региона и создать устойчивый внутренний платежный спрос. В 2017 году Сбербанк предложил предпринимателям готовые решения для бизнеса с самыми востребованными сервисами и продуктами: от бесплатного открытия счета до первой рекламной кампании в подарок», - прокомментировал заместитель управляющего Псковским отделением Сбербанка Андрей Копосов.

В новом году банк продолжает совершенствовать условия расчетно-кассового обслуживания. Так, в начале 2018 года Сбербанк запустил новый пакет услуг для бизнеса «Большие возможности». Продукт ориентирован на компании малого бизнеса с высокой транзакционной активностью. В рамках пакета услуг компания получает без дополнительной платы все внутренние платежи и 100 внешних, а также переводы физическим лицам в размере 300 тысяч рублей, бизнес-карту и смс-информирование.

Более подробная информация на сайте www.sberbank.ru.