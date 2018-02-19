Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Николаем Рассадиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - директор ООО «Империал» Николай Рассадин.

Экономический комитет Псковского областного Собрания депутатов поддержал федеральную инициативу, направленную на поддержку отечественных производителей. Речь идет о законопроекте группы депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, который предлагает запретить торговым сетям возвращать поставщикам продовольственных товаров продукцию, не проданную в установленный срок, сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания. Предложение было поддержано общественной организацией «Опора России» и другими представителями бизнес-сообщества.«Торговые сети свои недочеты в работе "закрывают" за счет поставщиков. Это неправильно и несправедливо. Если есть претензии к качеству товара – другой вопрос, но здесь речь идет о качественной, но нереализованной в срок продукции», - считает председатель комитета Андрей Козлов.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что возврат непроданных качественных товаров по хлебопекарным предприятиям в регионах доходит до 50% от всей поставки, по мясной продукции – до 30%. Также обращается внимание на то, что возврат качественного продукта противоречит исходному пониманию договора купли-продажи, в том числе на уровне международных актов, и дискриминирует исключительно отечественных производителей, поскольку не применяется в отношении зарубежных поставщиков, что обеспечивается запретом с мерами ответственности. Этот вопрос обсуждался на 18-й сессии областного Собрания.

В прямом эфире свое мнение по поводу этой инициативы выскажет Николай Рассадин. Кроме того, ведущий побеседует с ним об изменениях в розничной торговле, о введении в России системы tax free и об ожиданиях бизнес-сообщества от президентских выборов.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.