Экономика

Более 623 млн рублей перечислила РЖД в бюджет Псковской области в 2017 году

Более 623 млн рублей перечислила РЖД в бюджет Псковской области в 2017 году. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

В общей сложности в прошлом году объем налоговых отчислений ОАО «РЖД» в региональные бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составил более 13,7 млрд рублей, что превышает показатель 2016 года более чем на 1,9 млрд рублей.

В частности, налоговые отчисления РЖД в бюджет Санкт-Петербурга составили более 4,7 млрд рублей. Свыше 4 млрд было направлено в бюджет Ленинградской области. Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет республики Карелия составила более 1,6 млрд рублей, Тверской области – порядка 1,2 млн рублей, Мурманской области – порядка 956 млн рублей. На территории Псковской области налоговые отчисления составили более 623 млн рублей, Новгородской области – свыше 573 млн рублей.

ОАО «РЖД», являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет самое пристальное внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь, оно нацелено на развитие их транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни регионов.