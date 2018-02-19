Экономика

Россельхозбанк выдал первый кредит в рамках новой льготной программы кредитования МСП

Россельхозбанк начал реализацию нового механизма поддержки субъектов МСП по ставке не более 6,5% годовых. Льготное кредитование осуществляется при участии министерства экономического развития в соответствии с постановлением правительства РФ №1706 от 30 декабря 2017 г.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, первый кредит по программе выдан малому агропредприятию из Нижегородской области.

Льготная программа направлена на поддержку проектов МСП в приоритетных для российской экономики отраслях, в том числе в аграрном секторе. Россельхозбанк ожидает высокий спрос на льготные кредиты во всех регионах своего присутствия.

В 2017 году Банк направил на поддержку малого бизнеса более 3,5 млрд рублей в рамках аналогичного механизма поддержки.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.