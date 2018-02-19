Экономика

Утверждены соглашения по реструктуризации бюджетных кредитов Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали внесенный в первоочередном порядке проект закона «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Псковской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Псковской области». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято на сессии регионального парламента 27 февраля.

Этот документ региону необходимо предоставить в Минфин в срок не позднее трех месяцев со дня подписания соответствующих соглашений.

Как пояснила на «бюджетном» комитете накануне первый заместитель руководителя главного финансового управления администрации Псковской области Людмила Павлова, процесс реструктуризации бюджетных долгов Псковской области будет проходить с 2018 по 2024 годы. При этом процент по реструктурированным займам будет незначительным – всего 0,1% от суммы долга.

В ходе сессии регионального парламента депутат Лев Шлосберг («Яблоко») поинтересовался у главного финансиста региона Татьяны Бариновой рисками неисполнения соглашений. По его мнению, указанная в документах динамика «мало посильна» для региона. Татьяна Баринова согласилась с тем, что риски есть, но для выполнения условий соглашений работа идет по всем направлениям. Также она добавила, что в случае непринятия этих соглашений Псковская область должна была бы до марта текущего года выплатить сумму в более 5 млрд рублей.