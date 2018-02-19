Экономика

Псковский гипермаркет «Империал» может уйти от круглосуточного режима работы

Псковский гипермаркет «Империал» может уйти от круглосуточного режима работы. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) директор ООО «Империал» Николай Рассадин.

«Это связано с тем, что в ночное время товарооборот с магазине очень низкий, он не дает эффекта и прибыли - только затраты. Свет горит, люди работают, им надо платить. Поэтому в таких экономических условиях мы приняли решение не работать ночью. Хотя лично мне это не доставляет никакого удовольствия», - пояснил гость студии.

Николай Рассадин также сообщил о том, что обратился с письмом к врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой отменить закон о запрете на торговлю алкоголем в ночное время. «Если это решение будет принято, то, вероятнее всего, мы вернемся к привычному для жителей области стандарту (круглосуточному режиму работы - ред.). - пояснил гость студии, заметив, что в ночное время выручка идет в основном с алкоголя, а если человек приходит за алкоголем, то, как правило, он покупает к нему еще и закуску.

Тем не менее, Николай Рассадин полагает, что руководство региона не пойдет «Империалу» навстречу и не отметит областной закон о запрете на ночную продажу алкоголя. «Но я сделал то, что от меня зависело, я сделал попытку. Понимаю, что она, скорее всего, не приведет к желаемому результату, но, тем не менее...», - заключил гость студии.