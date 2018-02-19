Экономика

Александр Козловский оценил уникальные технологии псковского завода

Встречи с руководителями и коллективами псковских предприятий депутат Госдумы РФ Александр Козловский проводит регулярно. Для парламентария, который всегда был тесно связан с производством, это уже стало доброй традицией. Сегодня, 27 февраля, он побывал на заводе «Псковэлектросвар», входящий в холдинг «Технология металлов», где познакомился с особенностями производства и уникальными наработками, пообщался с коллективом и руководством завода, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псковэлектросвар» специализируется на производстве оборудования для контактной стыковой, точечной, шовной, рельефной, дуговой и специальных видов сварки, запасных частей, трансформаторов, гидро- и пневмоцилиндров, сварных металлоконструкций, металлообработки.

Экскурсию по цехам завода, на котором производится эта продукция и трудится около 230 человек, провел генеральный директор завода Вячеслав Стрелин. По его словам, предприятие имеет достаточно серьезную базу, но главное - многие выпускаемые здесь изделия уникальны для российского рынка.

«Оборудование для сварки рельс в России делаем практически только мы. Немного предприятий, которые делают и такие машины для сварки труб газо- и нефтепроводов», - заверил руководитель завода.

Он отметил, что постепенно на российском рынке исчезает предвзятое отношение к отечественной продукции, но работать промышленникам все еще тяжело. Достаточно сложно работать с естественными монополиями и их жесткими требованиями, но на «Псковэлектросваре» делают все возможное, чтобы им соответствовать.

Именно поэтому предприятие не обделено и солидными контрактами. Вячеслав Стрелин поделился, что завод недавно выполнил контракт по строительству железной дороги в Крыму, где усилиями «Псковэлектросвара» сделали 3000 стыков.

«Сейчас варим рельсы на подходах к строящемуся Керченскому мосту. Это очень ответственная работа, но в то же время и почетная. Планируем работать и на самом мосту, когда он будет готов. Года два назад в Печатниках запустили две линии для сварки рельс в метро и сотрудничество по этому направлению будет продолжено. Кроме того, сейчас мы подписываем контракт с РЖД на три года на обслуживание рельс», - рассказал руководитель завода.

Осуществил «Псковэлектросвар» и много международных проектов, в том числе строительство завода в Ливии.

Александр Козловский в свою очередь отметил, что нужно сокращать сроки вхождения для отечественных промышленников на рынок и упрощать некоторые процедуры. «Если российским предприятиям предоставить, по крайней мере, те же условия, что и западным поставщикам, то они смогут развиваться. Увеличатся и инвестиции в производство, в том числе, направленные на его модернизацию. У нас многие предприятия требуют солидных вложений, чтобы привести все в порядок. Да и люди хотят работать на современных рабочих местах», - высказался он.

Вячеслав Стрелин разделил мнение депутата и предложил подумать над поддержкой малого и среднего бизнеса, работающего над уникальными технологиями. «Вы сами - производственник, поэтому с вами легко разговаривать, - отметил он, обращаясь к Александру Козловскому. - И вы понимаете, что для того, чтобы государство помогало предприятию, нужно иметь очень большие обороты. Но ведь есть предприятия не очень большие, но с уникальными технологиями. Хотелось бы, чтобы и их поддерживали».

Парламентарий согласился, что такие предприятия нуждаются в поддержке, а также обратил внимание на то, что нужно развивать, а в каком-то смысле и возрождать внутрирегиональную кооперацию.

«Для меня очень важно, чтобы на территории Псковской области предприятия работали. Понятно, что каждое из них - это сложный организм, который сталкивается с определенными трудностями, но я как депутат всегда готов прийти на помощь и оказать поддержку. Я знаю не понаслышке насколько сложно выпускать сложную технику, а не продукт массового рынка. Ситуация сложная, но вы проходите этот этап. Вы производите уникальные машины. Те знания и компетенции, которые у вас сконцентрированы, необходимо приумножать. Необходимо использовать этот потенциал», - призвал он.

Александр Козловский напомнил, что недавно врио губернатора региона Михаил Ведерников подписал соглашение с РЖД, которое, по его мнению, можно и нужно использовать для развития отношений между предприятиями и заказчиками из Москвы. Он уверен, что это предоставляет псковским предприятиям возможность выйти на действительно огромные рынки.

«В нашей стране сейчас особое внимание уделяется промышленному производству. Сильная страна всегда сильна промышленностью, с помощью которой можно зарабатывать деньги на медицину, образование, культуру и армию», - добавил депутат.

В конце встречи Александр Козловский пожелал руководству и коллектива «Псковэлектросвар» удачи и пообещал пригласить представителей завода на выездное совещание комитета по экономической политике при Госдуме, посвященное оборонно-промышленному комплексу.