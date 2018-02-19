Экономика

Михаил Ведерников предложил проводить городской форум предпринимателей в Пскове ежегодно

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил проводить городской форум предпринимателей в Пскове ежегодно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Первый форум предпринимателей города Пскова прошел сегодня в Городском культурном центре. В его работе приняли участие более 300 представителей малого и среднего бизнеса, а также врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, руководители Пскова Иван Цецерский и Александр Братчиков, уполномоченный по правам предпринимателей Аркадий Мурылев и председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Сегодня малый и средний бизнес составляет значительную часть экономики Псковской области и играет важную роль в обеспечении занятости населения и объеме производимой продукции и оказываемых услуг. В Псковской области сохраняется тенденция роста числа малого и среднего предпринимательства, и на сегодняшний день эта категория составляет более 20 тыс хозяйствующих субъектов, которые обеспечивают до 80% экономики региона», - сказал он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что создание условий для роста и развития малого и среднего бизнеса остается приоритетом работы областных властей. Системные меры поддержки предпринимательства предусмотрены областной государственной программой «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014–20120 годы». На ее реализацию в 2018 году планируется направить более 43 млн рублей.

Отдельно врио губернатора отметил важность развития потребительского рынка региона — в этой сфере задействовано более 7,5 тыс субъектов малого и среднего предпринимательства. «Торговля является одной из ключевых сфер в экономике Псковской области и обладает серьезным инвестиционным потенциалом и привлекательностью», — сказал он. По итогам 2017 года 11 предприятий получили микрозаймы на общую сумму почти 8 млн рублей, пяти предприятиям торговли предоставлены поручительства по кредитным обязательствам на общую сумму 11,5 млн рублей, более 1,5 тыс предприятий получили различную консультационную поддержку.

В своем выступлении руководитель региона остановился на нестационарных торговых объектах в муниципалитете. В декабре прошлого года Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике внес изменения в порядок разработки и утверждения Схем размещения нестационарных торговых объектов, которые в основном коснулись срока действия схемы — теперь договор заключается органом местного самоуправления на срок не менее семи лет с правом пролонгации неограниченное число раз. Так как срок действия схемы закончился в прошлом году, врио губернатора Михаил Ведерников поручил главе администрации Александру Братчикову в кратчайшие сроки урегулировать этот вопрос с учетом действующего законодательства и в интересах предпринимательского сообщества города.

Также Михаил Ведерников обратил внимание предпринимателей на необходимость обновить внешний вид нестационарных торговых объектов к 2019 году, когда Псков примет у себя 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. «Рассчитываю на ваше активное участие в жизни города и области», - обратился врио главы региона к собравшимся. - Со своей стороны открыт, готов к диалогу и предельно честно и максимально эффективно решать все вопросы, которые перед вами стоят».

В завершение он предложил проводить форум регулярно и открыть его не только для бизнеса Пскова, но и всей области.

Основная цель форума предпринимателей - реализация мероприятий по сближению власти и бизнеса, создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Участники обсудили проблемные вопросы предпринимательства в регионе и пути их решения, особенности размещения нестационарных торговых точек и развития городской туристской инфраструктуры. Кроме того, представители бизнес-сообщества познакомились с актуальными инструментами государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Соорганизатор форума — председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев подчеркнул, что на сегодняшний день общий подход Правительства РФ по поддержке малого бизнеса заключается в том, что помощь малому бизнесу оказывается бесплатно. «Фонд содействия инновациям позволяет получить гранд на развитие бизнеса», - напомнил он.

По итогам работы участники первого форума предпринимателей Пскова приняли резолюцию.