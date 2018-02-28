Экономика

Импортный алкоголь и табак подорожают

Правительство намерено повысить стоимость акцизных марок на импортные табак и алкоголь. Проект постановления Минфина размещен на едином портале раскрытия информации, пишут «Ведомости».

Стоимость акцизных марок для маркировки табачной продукции планируется повысить до 200 рублей со 120 руб. за 1 000 штук (без учета НДС). Стоимость акцизной марки на алкоголь предлагается повысить с 1 700 рублей до 1850 рублей за 1 000 штук (без учета НДС).

Необходимость повышения цен объясняется, в частности, высоким уровнем инфляции за годы действия нынешних цен, ростом курса валют, увеличением стоимости продукции естественных монополий, индексацией заработной платы.

Проект постановления не противоречит положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ, отмечается в пояснительной записке.