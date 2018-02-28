Экономика

Александр Козловский попробовал продукцию Щиглицкого завода и оценил ее качество

Сегодня, 28 февраля, депутат Государственной думы Александр Козловский в рамках региональной недели посетил Щиглицкий рыбзавод, который является одним из крупнейших рыбопереработчиков на Северо-Западе.

Директор предприятия Сергей Мамонтов ознакомил депутата с деятельностью предприятия, которое работает в круглосуточном режиме. Ведь, прежде чем попасть на столы своих потребителей, консервы псковского завода проходят непростой производственный цикл, начиная от разморозки, копчения рыбы и заканчивая упаковкой и транспортировкой готовой продукции.

Он рассказал, что предприятие, которое на сегодняшний день насчитывает свыше 400 сотрудников, работает уже 14 лет. Объем выпускаемой продукции в прошлом году составил 52 миллиона банок.

Ассортимент, по его словам, включает в себя около ста наименований. Под разными брендами предприятие выпускает более тысячи позиций готовой продукции. Завод имеет свои представительства и склады в Москве и Пскове. Распространяется продукция через торговые сети по всей России, а также и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Особенно псковские шпроты и консервы любят в соседней Белоруссии.

Сергей Мамонтов отметил, что российские предприятия рыбопереработки могут успешно конкурировать с балтийскими. Ключевую роль в этом для всей отрасли сыграла политика импортозамещения. К слову, по итогам 2016 года Щиглицкий рыбзавод был удостоен премии «Импортозамещение-2016».

Основными конкурентами псковскому предприятию являются производства, находящиеся в Калининградской области и на Дальнем Востоке. При этом и по качеству, и по ценовой политике псковский завод достойно выдерживает конкуренцию и развивается. «В целом мы работаем финансово устойчиво», - заверил руководитель предприятия.

На этот год были планы построить новый завод, однако собственных средств, которые зарабатывает предприятие, не хватило, чтобы реализовать этот дорогостоящий проект. При этом здесь не отчаиваются, постепенно завод закупает новое оборудование, построили очистные сооружения стоимостью 40 млн рублей, новые котельные. В планах на май – начать строительство нового цеха и склада вместимостью 7 тысяч банок, провести капитальный ремонт существующего производства.

Здесь тщательно работают над линейкой продукции – каждый год выпускаются новые виды. Самое главное, что на заводе не забывают советские рецепты, по которым работали наши бабушки и дедушки, и выдерживают уровень качества. А в 2017 году появился новый бренд «Рыбачка Соня», под которым выпускаются бычки в томатном соусе, килька, толстолобик.

Все сырье, которое используется в производстве – привозное. Собственного сырья, как с сожалением отмечает директор завода, в Псковской области нет. «Наша продукция очень бюджетная, - говорит Сергей Мамонтов. – Все сырье ловится на просторах мировых океанов. В Псковскую область оно поступает в мороженом виде».

Осмотрев все этапы, депутат Госдумы признался, что приятно удивлен объемами местного производства. Также он попробовал выпускаемую продукцию и оценил ее качество по достоинству.

«Псковской области такие предприятия, как ваше, просто необходимы, - заметил Александр Козловский. – Вы добросовестно работаете, развиваетесь, являетесь основным налогоплательщиком в районе, предоставляете рабочие места людям из разных районов. Очень хорошо, когда в регионе работают такие производства, чья продукция востребована не только в России, но и за рубежом. Это говорит о том, что вы выпускаете качественные изделия и ваш труд оценен по достоинству. Со своей стороны, я готов помогать в решении ваших вопросов».

«Мы не всегда знаем, какие большие предприятия работают в нашем регионе, - отметил он, общаясь с коллективом завода. – Ваше предприятие – одно из лучших в своей отрасли, успешно работает по импортозамещению. Произведенные объемы увеличиваются из года в год. Я считаю, что такие предприятия должны получать поддержку от государства, льготные кредиты для развития. Сейчас в России многое делается для развития промышленных предприятий. Хочу отметить, что наш президент Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание развитию отечественных производств».

Александр Козловский напомнил, что работает в комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы, и его задача – чтобы в Псковской области работало как можно больше предприятий, и все они развивались.

«Чем больше будет работать в регионе предприятий, тем крепче будет экономика Псковской области. А это значит, что и жителям региона от этого будет лучше жить. Я желаю вашему предприятию только развития, чтобы вы и впредь выпускали новые виды продукции, она пользовалась покупательским спросом, и у вас на предприятии становилось больше рабочих мест».

«Лишь бы наше предприятие работало. Это самое главное», - сказали в ответ работники завода.

Директора завода Александр Козловский пригласил принять участие в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области, который пройдет 2 марта в столице региона.