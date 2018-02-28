Экономика

«Агрофирма «Победа» и «ПсковАгроИнвест» предоставят пилотные площадки для перспективных исследований

В Псковской области подписано трехстороннее соглашение о взаимоотношениях в рамках проекта №R057 «Навозные стандарты» по Программе «Интеррег региона Балтийского моря» между региональным государственным управлением сельского хозяйства и государственного технического надзора, ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» и пилотными хозяйствами ЗАО «Агрофирма «Победа» и ООО «ПсковАгроИнвест».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в главном сельхозуправлении региона, российская часть мероприятия проекта осуществляется на территории Ленинградской и Псковской областей и будет включать обследование пилотных хозяйств (включая анализ применяемых систем кормления, содержания животных, транспортировки, хранения и обработки навоза и помета), отбор и анализ проб навоза на всех стадиях производственного процесса, разработку моделей расчета потерь азота, углерода, и фосфора, создание базы данных и анализ.

Результаты этой деятельности будут направлены на внедрение новых ресурсосберегающих технологий и эффективных методов хозяйствования.