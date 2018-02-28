Экономика

Униформу для популярной сети фастфуда шьют в псковской исправительной колонии

УФСИН России по Псковской области провело ряд успешных переговоров, которые позволят псковским исправительным учреждениям увеличить объемы производства, расширить рынок сбыта и создать дополнительные рабочих места. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Так, на одном из участков производственного сектора ИК-3 налажен выпуск продукции, которая используется при авиаперелетах и переездах железнодорожным транспортом. Это стало возможно после заключения контракта с ООО «ЭваПром» на изготовление тапок, масок, косметичек и пр.

Стоит отметить, что ассортимент выпускаемой продукции исправительными учреждениями УФСИН России по Псковской области постоянно пополняется.

Так, в ИК-5 осваивают производство новой швейной продукции. Сотрудники отдела по материально-техническому обеспечению и сбыту продукции ИК-5 УФСИН России по Псковской области провели работу по поиску новых заказов для обеспечения трудозанятости осужденных на швейном участке исправительной колонии.

В результате достигнуты предварительные договоренности на оказание услуг по пошиву униформы для популярной международной сети ресторанов общественного питания. В настоящее время отшиваются образцы продукции.

Швейный цех исправительной колонии располагает всем необходимым оборудованием для пошива данной униформы. Всего на участке планируется трудоустроить 10 осужденных. По предварительным подсчетам данный вид производства принесет в доход учреждения до 300 000 рублей в год.

Положительно завершились переговоры с заказчиком и у ИК-2. Количество имеющихся свободных производственных площадей и оборудования на территории этой исправительной колонии позволяет осуществлять поиск новых заказов для обеспечения трудозанятости осужденных на участке деревообработки.

В результате проведенных переговоров с генеральным директором ООО «Стандарт Петролеум» заключен контракт на оказание услуг по распиловке древесины хвойных пород на пиломатериал. В начале марта ожидается поставка леса круглого на территорию учреждения.

Заключение данного контракта позволило дополнительно трудоустроить 10 работников из числа осужденных.