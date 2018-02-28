Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Николай Рассадин в «Эхономике»
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Чтобы ноги не мерзли
Покупаем жилье выгодно и без риска
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
выставка шуб скидки 30%
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Подарки каждый день
Денег нет, но вы поешьте
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Экономика 28.02.2018 19:1212 Николай Рассадин о ностальгии по советским временам, деле Михаила Гавунаса и судьбе просроченных продуктов 01.03.2018 13:493 Снизить число выездных проверок бизнеса призвал президент РФ 01.03.2018 13:202 Провести инвентаризацию субсидий и других инструментов прямой поддержки отраслей призвал Владимир Путин 01.03.2018 08:366 Эксперты предсказали стабильность рубля в ближайшие три года 28.02.2018 22:341 Униформу для популярной сети фастфуда шьют в псковской исправительной колонии 28.02.2018 22:084 «Агрофирма «Победа» и «ПсковАгроИнвест» предоставят пилотные площадки для перспективных исследований
Самое популярное 26.02.2018 13:1972 В Пскове застрелен водитель такси 27.02.2018 21:117 «Привет» от внука из США обошелся псковичке в сто тысяч рублей 26.02.2018 11:2323 Прокурор Псковской области внес протест на статью закона о прожиточном минимуме пенсионеров в 2018 году 26.02.2018 12:2124 Еще у одного школьника в Пскове подозревают корь 26.02.2018 16:1910 В Пскове объявлен сбор средств для семьи погибшего таксиста
 
Экономика

Эксперты предсказали стабильность рубля в ближайшие три года

01.03.2018 08:36|ПсковКомментариев: 6

Курс российского рубля в ближайшие три года будет стабильным, при этом он будет ослабевать параллельно с инфляцией примерно на 4% в год.

Об этом свидетельствуют результаты консенсус-прогноза Центра развития НИУ ВШЭ, оказавшиеся в распоряжении «Известий».

Согласно данным экспертов, в конце 2018 года курс российской нацвалюты за один доллар составит 59,3 рубля, к концу 2019-го - 62,2 рубля, а к концу 2020 года - 62,4 рубля.

По словам замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, в настоящее время рубль уже адаптировался к внешним шокам, поэтому они не оказывают на него негативного влияния.

Эксперт полагает, что российскую валюту будут поддерживать относительно высокие цены на нефть. По прогнозу аналитиков НИУ ВШЭ, в ближайшие три года цены на нефть составят порядка $59-60 за баррель.

Данный прогноз был составлен аналитиками из 26 банков и финансовых компаний, чьи ожидания оказались оптимистичнее прогнозов Минэкономразвития России.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
 

 
опрос
Радуют ли вас короткие рабочие недели и большое количество «красных дней» в календаре?
В опросе приняло участие 1132 человека
Лента новостей
Последние новости
01.03.2018, 15:030 Псковская Лента Новостей представляет пьесу-кино о жизни и смерти Сергея Довлатова 01.03.2018, 15:020 Студенты-волонтеры ПсковГУ обсудили план работы отряда «СДОбром» 01.03.2018, 14:591 Александр Козловский назвал амбициозной озвученную президентом задачу по достижению темпов экономического роста выше мирового уровня 01.03.2018, 14:580 Псковскому кадетскому корпусу присвоено имя героев-десантников 6-й роты
01.03.2018, 14:583 Послание Владимира Путина Федеральному Собранию оказалось рекордным по продолжительности 01.03.2018, 14:430 Память героев 6-й роты почтили в Великих Луках 01.03.2018, 14:370 Члены ассоциации «Псковский лес» побывали с рабочим визитом в Красногородском и Опочецком районах 01.03.2018, 14:340 Придумать сказку о пропавших деревьях и изобрести часы, показывающие не время, предложили школьникам сотрудники «Михайловского»
01.03.2018, 14:340 «Супер фитнес»: Весна - время заняться собой 01.03.2018, 14:231 В память о героях-десантниках 6-й роты на Орлецовском кладбище в Пскове прошел траурный митинг 01.03.2018, 14:205 «Нива» приставов врезалась в учебный «Хендай» на улице Труда в Пскове 01.03.2018, 14:088 Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает
01.03.2018, 14:044 Луис Альберто из сериала «Богатые тоже плачут» умер на 82-м году жизни 01.03.2018, 14:0313 На сайте Минобороны можно предложить название для нового вооружения 01.03.2018, 13:5613 Путин сообщил о разработанных в РФ неуязвимых скоростных ядерных подлодках-беспилотниках 01.03.2018, 13:556 На 1 марта заявления для голосования по месту нахождения подали почти 5,5 тысяч жителей Псковской области
01.03.2018, 13:501 Все госуслуги в России в течение шести лет будут переведены в режим реального времени 01.03.2018, 13:493 Снизить число выездных проверок бизнеса призвал президент РФ 01.03.2018, 13:4815 Путин сообщает о наличии у РФ гиперзвукового оружия 01.03.2018, 13:430 Великолучанка Екатерина Байкова прошла отбор на чемпионат России по кикбоксингу
01.03.2018, 13:420 Сеть культурно-образовательных и музейных комплексов создадут в России 01.03.2018, 13:410 2 марта в Псковском облсовпрофе пройдет первая игра сезона Второй студенческой лиги ТК «Astra Video» и Гремячей лиги КВН 01.03.2018, 13:404 Программу поддержки пожилых людей разработают в России 01.03.2018, 13:377 Во время послания Путина показали видео запуска баллистической ракеты
01.03.2018, 13:340 В ПсковГУ начал работу семинар по вопросам управления университетскими кампусами  01.03.2018, 13:323 Оснащенность ВС РФ современными вооружениями в последние годы увеличилась почти в четыре раза - Путин 01.03.2018, 13:292 Президент РФ: В ответ на односторонний выход США из договора по ПРО Россия создает новейшие системы стратегического оружия 01.03.2018, 13:275 Дать в 2018 году российским школьникам «Билет в будущее» предложил Владимир Путин
01.03.2018, 13:261 В Красногородском, Куньинском, Локнянском и Стругокрасненском районах 100% руководителей сельхозорганизаций - женщины 01.03.2018, 13:267 По периметру границ России создано сплошное радиолокационное поле, все бреши закрыты - Путин 01.03.2018, 13:211 Псковская областная библиотека приглашает на киносеанс и мастер-классы 01.03.2018, 13:202 Провести инвентаризацию субсидий и других инструментов прямой поддержки отраслей призвал Владимир Путин
01.03.2018, 13:140 «Bad Monkey»  выступят на фестивале «Добрый рок» в Пскове  01.03.2018, 13:133 Снизить среднюю ставку по ипотечным кредитам в России до 7-8% призвал Путин 01.03.2018, 13:100 «Луки-Энергия» в субботу сыграет товарищеский матч с новополоцким «Нафтаном» 01.03.2018, 13:093 Комфортная городская среда поможет формированию среднего класса - Владимир Путин
01.03.2018, 13:080 В Пскове подвели итоги антинаучной эстафеты 01.03.2018, 13:060 Псковичей приглашают на презентацию сборника стихов «Вопреки земному притяжению» 01.03.2018, 13:0612 Мнение жителей должно быть решающим в развитии городов и поселков - президент РФ 01.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
01.03.2018, 13:000 Команда «Амбер» стала победителем первый этап чемпионата Великих Лук по игре «Ворошиловский стрелок» 01.03.2018, 13:000 Создание общенациональной программы по борьбе с онкологией инициировал Владимир Путин 01.03.2018, 12:580 Упрощен порядок направления маткапитала на приобретение товаров или услуг для ребенка-инвалида 01.03.2018, 12:582 Мобильный комплекс фотовидеофиксации сегодня подстерегает водителей на Запсковье
01.03.2018, 12:572 В отдельных случаях регионы увлеклись административными преобразованиями - Путин 01.03.2018, 12:510 Коллегия областного Росреестра подвела итоги деятельности в 2017 году 01.03.2018, 12:510 Свыше 800 детей в Псковской области состоят в отрядах юных инспекторов движения 01.03.2018, 12:480 Названы новые чемпионы Псковской области по классическим шахматам 2018 года
01.03.2018, 12:476 Общие объемы расходов на здравоохранение в России за 6 лет должны увеличиться вдвое 01.03.2018, 12:420 Более 3,4 трлн рублей будет направлено за 6 лет на улучшение демографии в России 01.03.2018, 12:412 В Дедовичах вспоминают подвиг бойца 6-й роты Вячеслава Мельника 01.03.2018, 12:401 Виктору Гречину присвоили звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ
01.03.2018, 12:372 Дороги должны быть постоянно в центре внимания региональных и местных властей - Путин 01.03.2018, 12:350 Зоозащитная организация «Шанс» объявляет конкурс «Неслучайные знакомства» 01.03.2018, 12:355 Россия готова к технологическому прорыву - Владимир Путин 01.03.2018, 12:344 Делегация из Псковской области присутствует на оглашении ежегодного послания президента
01.03.2018, 12:321 Великолукские студенты поиграли в «молодых политиков» 01.03.2018, 12:317 Путин: К концу следующего года Россия должна уверенно войти в клуб стран «80+» 01.03.2018, 12:305 Псковские активисты ОНФ обсудили планы на год 01.03.2018, 12:3042 Снизить уровень бедности россиян как минимум в два раза призвал Владимир Путин
01.03.2018, 12:270 У великолучанки в ходе празднования Дня защитника Отечества украли духи и два золотых кольца 01.03.2018, 12:271 Достигнутая стабильность России не должна привести к самоуспокоенности - Путин 01.03.2018, 12:240 В ПсковГУ проходят выборы председателя Объединенного совета обучающихся 01.03.2018, 11:508 «Сообразим на троих»: О скандалах на дебатах и Послании президента
01.03.2018, 11:467 Командующий ВДВ возложил цветы к памятнику 6-й роте в Черехе 01.03.2018, 11:400 Книжная выставка, посвященная 6-й роте, открылась в Псковской областной библиотеке 01.03.2018, 11:401 Сторонники «Единой России» почтили память Виктора Романова, погибшего в составе 6-ой роты 01.03.2018, 11:100 Волейболисты из Невеля и Локни отправятся на соревнования СЗФО в Карелию
01.03.2018, 11:097 Псковские таможенники обнаружили склад с санкционными товарами 01.03.2018, 11:081 Более 138 млн рублей получит Псковская область на создание дополнительных мест в яслях 01.03.2018, 10:532 Массовые проверки ждут водителей на дорогах Пскова 2 марта 01.03.2018, 10:430 У великолучанина изъяли два винтовочных ствола и саблю
01.03.2018, 10:401 Сегодня в Кадастровой палате проходит Единый день консультаций 01.03.2018, 10:290 Продолжается прием работ на второй всероссийский творческий конкурс детского рисунка «Моя Росгвардия» 01.03.2018, 10:142 Великолукский студент угнал иномарку 01.03.2018, 09:461 Аварийный режим работы электрооборудования стал причиной пожара в Себеже
01.03.2018, 09:3924 18 лет назад героически погибли псковские десантники 6-й роты 01.03.2018, 09:340 Великолукский велогонщик принял участие в «Туре Абу Даби» 01.03.2018, 09:273 Аварийная ситуация с «катком» на Звездной находится на контроле, от тепла временно отключат 2 дома 01.03.2018, 09:050 Пожилой водитель «семерки» не уступил дорогу в Дновском районе и оказался в больнице
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru