Эксперты предсказали стабильность рубля в ближайшие три года

Курс российского рубля в ближайшие три года будет стабильным, при этом он будет ослабевать параллельно с инфляцией примерно на 4% в год.
Об этом свидетельствуют результаты консенсус-прогноза Центра развития НИУ ВШЭ, оказавшиеся в распоряжении «Известий».
Согласно данным экспертов, в конце 2018 года курс российской нацвалюты за один доллар составит 59,3 рубля, к концу 2019-го - 62,2 рубля, а к концу 2020 года - 62,4 рубля.
По словам замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, в настоящее время рубль уже адаптировался к внешним шокам, поэтому они не оказывают на него негативного влияния.
Эксперт полагает, что российскую валюту будут поддерживать относительно высокие цены на нефть. По прогнозу аналитиков НИУ ВШЭ, в ближайшие три года цены на нефть составят порядка $59-60 за баррель.
Данный прогноз был составлен аналитиками из 26 банков и финансовых компаний, чьи ожидания оказались оптимистичнее прогнозов Минэкономразвития России.