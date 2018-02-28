Экономика

Провести инвентаризацию субсидий и других инструментов прямой поддержки отраслей призвал Владимир Путин

О необходимости проведения инвентаризации субсидий и других инструментов прямой поддержки отраслей заявил президент России Владимир Путин, оглашая свое послание Федеральному Собранию. «Все наши действия должны подталкивать компании к выпуску технически сложной продукции, внедрению более эффективных технологий. Нужно провести инвентаризацию субсидий и других инструментов прямой поддержки отраслей, нацелить их на создание конкурентных товаров», - сказал Путин.

Высказывая тезисы, касающиеся экономического развития страны, президент выразил поддержку в отношении мер ЦБ по оздоровлению банковского сектора и заявил о том, что доля государства в экономике должна постепенно снижаться. Государство должно энергично продавать активы, перешедшие под его контроль при оздоровлении банковской системы, считает президент.

«России нужна экономика с темпами роста выше мировых, это базовое условие для прорыва», - заявил Путин. Доля малого бизнеса в экономике страны, по его словам, к 2025 году должна составить 40%.