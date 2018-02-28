Экономика

Снизить число выездных проверок бизнеса призвал президент РФ

Снизить число выездных проверок бизнеса призвал президент России Владимир Путин, оглашая свое послание пред Федеральным Собранием. Число проверок предпринимателей, по его словам, «вроде бы снижается», но «изменений не происходит». «Появление контролеров должно стать исключением. В течение двух лет нужно перевести систему проверок на рискориентированный подход», - заявил Путин.

Кроме того, он призвал исключить все возможности давления на бизнес со стороны нечистоплотных чиновников и правоохранителей. «Следует убрать все, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес», - сказал Путин.

В своем обращении президент также предложил упростить систему налоговой отчетности для предпринимателей. Так, он убежден, что «индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют цифровые сервисы, нужно вообще освободить от отчетности, сделать для них уплату налогов простой трансакцией, проходящей в автоматическом режиме».

«Что касается предпринимателей, которые используют контрольно-кассовую технику, то им налоговую отчетность нужно решительно упростить. Это все такая рутина, на первый взгляд, но именно эта рутина не позволяет нам энергично двигаться вперед» - сказал Путин.

По словам президента, активное внедрение цифровых технологий и платформ позволит последовательно идти к повышению прозрачности и обелению экономики. Также он заявил о необходимости поддержки начинающих предпринимателей, «чтобы они могли открыть дело одним кликом».