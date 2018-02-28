Экономика

В Пскове открылся ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей региона

В Пскове открылся ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского, возглавляющего региональное отделение РСПП, в этом году впервые съезд проходит в новом формате: на площадке ПсковГУ одновременно проходят три круглых стола, на которых представители власти, бизнеса и экспертного сообщества региона обсуждают наиболее актуальные проблемы.

Так, модератором круглого стола «Кадровая проблема предприятий региона и пути ее решения» выступит руководитель ресурсного центра ПГУ Дмитрий Лобачев. Меры поддержки малого и среднего предпринимательства обсудят под руководством председателя госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева. Модератором круглого стола «Приоритетные направления развития отечественной промышленности. Отклик региона на директивы государства» выступит Александр Козловский, депутат Государственной думы, руководитель РСПП ПО, куратор партийного проекта «Локомотивы роста» по СЗФО.

После круглых столов начнет свою работу пленарное заседание съезда, в котором примет участие врио губернатора Михаил Ведерников.