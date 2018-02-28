Экономика

С помощью крупных предприятий и рынка монополий можно и нужно развивать малый и средний бизнес - Александр Козловский

С помощью крупных предприятий и рынка монополий можно и нужно развивать малый и средний бизнес. Такую мысль озвучил руководитель регионального отделения РСПП, депутат Госдумы РФ Александр Козловский на заседании круглого стола «Приоритетные направления развития отечественной промышленности. Отклик региона на директивы государства. Опорный университет». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, круглый стол проходит в рамках съезда регионального Союза промышленников и предпринимателей Псковской области.

Александр Козловский отметил в своем выступлении, что недавнее послание президента РФ было обращено не только Федеральному Собранию, но и всему населению страны. «Владимир Путин уделил особое внимание в своей речи поддержке бизнеса, что говорит о том, что эта тема для нашего государства актуальная», - добавил парламентарий.

Парламентарий подчеркнул, что в партии «Единая Россия» также большое внимание уделяется вопросам развития промышленного производства в стране. «Мы изучали аналитику и выяснили, что на предприятиях, которые являются небольшими, работает свыше 1 млн сотрудников. Представляете, какая эта сила?! К сожалению, не всегда таким предприятиям, не крупному бизнесу, уделяется должное внимание. Мы должны использовать крупные предприятия и рынок монополий для того, чтобы развивать малый и средний бизнес», - заявил Александр Козловский.

Он также отметил, что в Псковской области уже существуют инструменты, которые признаны эффективными и которые могут помочь развивать бизнес в регионе. Это ОЭЗ «Моглино» и электротехнический кластер, в создании которого Александр Козловский участвовал еще не будучи депутатом Госдумы. «Я знаю его, можно сказать изнутри, и это те возможности, которые мы можем использовать. Это в первую очередь кооперационные связи. Многие предприятия имеют возможности, которые они не используют в полном объеме. Кооперация позволит их реализовать в полной мере», - пояснил депутат Госдумы.

Кроме того, Александр Козловский в своем выступлении заметил, что увеличение налогов в стране должно происходить не за счет увеличения ставок и процентов, а за счет появлений новых мощностей, новых площадок, а значит, и увеличения объемов продукции.

Добавим, что одновременно в рамках съезда проходят также заседания круглых столов, посвященных кадровой проблеме в Псковской области и мерам поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.

По словам Александра Козловского, в рамках сегодняшних встреч проблемы будут не только подниматься, но и будут найдены пути их решения.