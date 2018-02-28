Экономика

Великолукского предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя

Арбитражный суд Псковской области по заявлению прокурора г. Великие Луки привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области, прокуратурой города Великие Луки совместно с органами полиции проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции.

В ходе проверки установлено, что индивидуальным предпринимателем в великолукском магазине «24 часа» в нарушение требований федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» осуществляется продажа крепких спиртных напитков.

В соответствии со статьей 16 федерального закона №171 индивидуальные предприниматели вправе осуществлять розничную продажу только пива и пивных напитков, сидра, медовухи, а также спиртосодержащей непищевой продукции. В связи с этим в отношении индивидуального предпринимателя прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица).

Согласно заключению эксперта исследованная алкогольная продукция не отвечает требованиям ГОСТ, представляет собой спиртосодержащую жидкость, изготовленную с использованием этилового спирта.

Решением Арбитражного суда Псковской области индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.