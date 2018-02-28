Экономика

Глава Минсельхоза порекомендовал Псковской области ускориться в освоении средств господдержки

Ускорить темпы освоения средств господдержки, льготного кредитования сельхозпроизводителей и фермеров порекомендовал Псковской области министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на оперативном совещании с руководителями региональных органов управления АПК. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Говоря о текущих планах и задачах, глава Минсельхоза России сообщил, что в стране начался весенний сев и отметил, что первоочередная задача регионов оперативно довести до сельхозтоваропроизводителей средства господдержки.

По его словам, на сегодняшний день в регионы перечислены субсидии из федерального бюджета на общую сумму 114 млрд рублей, из них регионами выделено сельхозпроизводителям почти 8,4 млрд рублей, прежде всего это несвязанная поддержка.

Ускорить темпы освоения средств министр рекомендовал, кроме Псковской области, Кабардино-Балкарской Республике, Дагестану, Крыму, Удмуртии, Брянской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Тверской, Тульской областям, а также Красноярскому и Пермскому краям.

«Регионам, которые не выполняют обязательства по оперативному доведению средств необходимо в кратчайшие сроки исправить ситуацию и направить средства господдержки непосредственным получателям», - подчеркнул Александр Ткачев.

Говоря о ситуации на зерновом рынке, министр также сообщил об опережающих темпах по экспорту зерновых. «На 28 февраля Россия экспортировала 34,6 млн тонн зерновых, что на 41% выше аналогичного периода прошлого сельхоз года. Набранные темпы позволят нам сохранить статус крупнейшего экспортера зерновых в мире», - сообщил он.

Также глава Минсельхоза России сообщил о росте объемов производства товарного молока. Так, с 2013 года производство товарного молока выросло на 2,2 млн тонн, что позволило снизить импорт молочной продукции с 9 до 7 млн тонн. Одной из главных задач министр назвал сохранение рентабельности производства инвестиционной деятельности по приоритетным направлениям, создание условий для добросовестной конкуренции всех участников рынка.

По оперативным данным ведомственного еженедельного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей по России на 22 февраля на молоко сырое составила 23,37 руб./кг (-0,53 руб./кг за неделю, -1,36 руб./кг к концу декабря 2017 года). Участники совещания обсудили возможные механизмы регулирования рынка, направленные на стабилизацию ценовой ситуации.