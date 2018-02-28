Экономика

Псковского предпринимателя ждет суд за продажу сумок-подделок

Брендовые дамские сумки по низким ценам предлагал небольшой магазин в одном из торговых центров Пскова. Однако после рейда Псковской таможни выяснилось, что все изделия – подделка, в которых вместо кожи гладкого телёнка, питона или крокодила - полиуретан и то, не самого лучшего качества. Как сообщает ГТРК Псков, продавались такие «липовые» бренды без документов: разрешения правообладателей и сертификатов качества.

Изделия с известными логотипами, по словам продавца, закупались на московской фабрике. Однако доказать, что это действительно брендовые вещи он не смог. Зато сотрудники таможни доказали обратное. У представителей брендов есть методика как наглядно отличить подделку. Оказалось, что по всем параметрам все проверенные сумки далеки от оригинала.

«Псковской таможней получены письма от правообладателей товарных знаков о том, что индивидуальным предпринимателем никаких соглашений об использовании данных товарных знаков заключено не было. И разрешения на хранение и продажу правообладатели предпринимателю не давали», - прокомментировала главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Псковской таможни Наталья Князева.

Контроль за подделками нужно осуществлять не только на границе, но и на внутреннем рынке, уверены в ФТС. Для этого и проводятся такие рейды.

Сумки изъяты из незаконного оборота, их отправят на экспертизу. Если факт подделки официально подтвердится, дело передадут в суд. Предпринимателю грозит штраф, размер которого зависит от суммы ущерба правообладателям.

Как контрафакт попал на территорию Псковской области, тоже еще предстоит выяснить.