Экономика

Правительство снизит издержки для малого бизнеса

Правительство России совместно с предпринимателями и Общественно-деловым советом по реформе контрольно-надзорной деятельности отобрало 100 обязательных требований к бизнесу, которые будут актуализированы или отменены вовсе. Об этом сообщил «Известиям» министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Данные требования призваны сократить количество проверок и снизить издержки предприятий.

На сегодняшний день в отношении бизнеса применяются порядка 2 млн требований.

По словам министра, многие из них установлены регионами, некоторые действуют еще со времен СССР.

Согласно прогнозам экспертов НИУ ВШЭ, экономия от актуализации требований составит 3% ВВП - это примерно 2,6 трлн рублей. Член экспертного совета при правительстве Александр Брагин считает, что из 2 млн требований оперативно и безболезненно можно отменить около 10% требований.

Кабмин приступил к отбору подлежащих коррекции требований к бизнесу в начале 2017 года. Данная работа ведется в рамках реализации приоритетного проекта правительства по реформе контроля и надзора.