Экономика

Великолукское предприятие стало победителем акции «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ»

Великолукский завод электротехнического оборудования будет находиться под патронатом президента Торгово-промышленной палаты РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, это право ЗАО «ЗЭТО» завоевало победой в акции ТПП России, которая приурочена к столетию этого предпринимательского объединения.

Главная цель акции, которая называется «100 проектов под патронатом президента РФ» – поддержать лучшие предприятия различных регионов России.

Всего в ТПП РФ поступило 465 заявок, из которых эксперты выбрали сто лучших предприятий страны. В число победителей вошел и великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» под руководством генерального директора Дениса Мунштукова.

Основная задача проекта, который будет реализовываться в течение всего 2018 года, – активно продвигать продукцию лучших предприятий, развивать производство, выйти на новые рынки, в том числе и зарубежные. Для этого торгово-промышленная палата предоставит все свои возможности.

Напомним, что ЗАО «ЗЭТО» является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом. Завод основан в 1959 году и обладает более чем полувековым опытом работы по проектированию и изготовлению электротехнического оборудования, а также шефмонтажу, гарантийному и сервисному обслуживанию в процессе его эксплуатации. ЗАО «ЗЭТО» является якорным предприятием псковского электротехнического кластера, в который на данный момент входят 19 предприятий региона.