Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ольгой Милонаец

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - Гость студии - руководитель Псковского Управления Федеральной антимонопольной службы России Ольга Милонаец.

За 2017 год в Псковской области УФАС привлекло к административной ответственности около 110 заказчиков по госзакупкам и взыскало более 1 млн. рублей в казну государства. К административной ответственности за подобные нарушения было привлечено около 110 госслужащих.

По мнению руководителя ведомства Ольги Милонаец, под особый контроль нужно поставить недопустимые действия чиновников, которые продлевают сроки госконтрактов. «Мы должны получить отремонтированную улицу к 1 июня, допустим, а чиновники росчерком пера продлевают ее ремонт на год. Такие нарушения уже стали системой», - рассказала она.

При этом для субъектов малого и среднего предпринимательства теперь серьезно расширяются возможности участия в госзакупках. В числе самых важных нововведений называется отмена обязательного гарантийного обеспечения. «Изначально под обеспечение заявки с поставщика удерживалось до 5 процентов, чтобы гарантировать подписание контракта. Поправками отменено это требование для небольших компаний», - пояснила «Российская газета». Однако в антимонопольной службе опасаются, что недобросовестные поставщики могут этим злоупотреблять.

Реально ли навести порядок в сфере госзакупок и почему за выполненные контракты подрядчики месяцами не получают деньги?

В прямом эфире свое мнение выскажет руководитель Псковского Управления Федеральной антимонопольной службы России Ольга Милонаец.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.