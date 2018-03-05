Экономика

РСХБ снижает ставку по потребительским кредитам

Накануне Международного женского дня и в течение всего марта Россельхозбанк предлагает потребительский кредит по фиксированной ставке - 13,5%*. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, для работников бюджетных организаций ставка дополнительно снижается и составляет 12,5*%.

Кроме того, в банке действует ряд специальных условий получения потребительских кредитов для определенных категорий клиентов.

Более подробная информация об условиях кредитования и акциях доступна на официальном сайте банка.

*Ставка действует при согласии клиента на личное страхование

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.