Экономика

Эстонский паром Megastar будет ходить на российском сжиженном природном газе

Эстонские AS Eesti Gaas и пароходная компания Tallink Grupp заключили во вторник рамочный договор, на основании которого Eesti Gaas будет снабжать курсирующий между Таллином и Хельсинки паром Megastar сжиженным природным газом (СПГ) в течение последующих пяти лет.

«Договор подтверждает, что начавшаяся в январе прошлого года совместная работа удовлетворила обе стороны», - прокомментировал «Интерфаксу» председатель правления Eesti Gaas Антс Ноот.

По его словам, «для Eesti Gaas это был первый крупный проект СПГ, доверие клиента показывает, что мы хорошо справились со взятым на себя заданием». Он отметил, что «у Eesti Gaas сильная международная команда, которая теперь имеет уникальный опыт по части различных источников поставки, логистике и технологических СПГ», - добавил А.Ноот.

СПГ для судна доставлялся в основном автомашинами за 350 километров из Пскова, но дополнительно также из Финляндии и Польши. В 2017 году на Megastar бункеровали 675 полуприцепов LNG, суммарно 12 312 тонн (169,5 GWh).

По словам председателя правления АО Tallink Янека Стальмейстера (Janek Stalmeister), АО Eesti Gaas является надежным партнером. «Более года длившееся сотрудничество дало уверенность, что надёжность поставки и качество LNG хорошие, поэтому мы приняли решение увеличить по сравнению с прошлым годом количество поставляемого Eesti Gaas СПГ», добавил он.

Начиная с 2015 года, курсирующие на Балтийском море пассажирские и торговые суда должны использовать более экологичное топливо. При переходе на СПГ полностью пропадают оксид серы и мелкие частицы, уменьшается до минимума выброс оксида азота. Также существенно уменьшается эмиссия CO2. Предполагается, что цена СПГ будет постоянно и долгосрочно конкурентоспособной по сравнению с топливом с низким содержанием серы, пояснили в АО Tallink.

Паром нового поколения Megastar построен специально для маршрута Таллин - Хельсинки. Длина Megastar составляет чуть больше 212 метров, паром способен принять на борт 2800 пассажиров одновременно. Судно стоимостью 230 миллионов евро стало первым в компании, работающем на СПГ. Порт его приписки - Таллин.

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Megastar был спущен на воду 15 июля 2016 году. «Крестной матерью» парома стала бывший президент Финляндии Тарья Халонен, торжественная церемония освящения судна состоялась 1 июля 2016 года. После достройки и ходовых испытаний судно было передано заказчику 24 января 2017 года.