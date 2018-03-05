Экономика

Псковская область показывает хорошие показатели по внедрению Регионального экспортного стандарта

Насколько успешно внедряются инструменты Регионального экспортного стандарта в Псковской области и планы на 2018 год обсудили сегодня, 7 марта, участники регионального Совета по инвестициям под руководством врио губернатора Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Одна из наших приоритетных задач - снятие барьеров для развития несырьевого экспорта. Это одна из задач, которую поставил глава государства», - отметил в своем выступлении врио главы региона.

Он напомнил, что в 2017 году Псковская область стала одним из пилотных субъектов, в котором реализуются инструменты по развитию экспортного потенциала региона. В частности, создан центр поддержки экспорта, который, по словам Михаила Ведерникова, является одним из лучших в стране.

Руководитель проекта по развитию региональной партнерской сети АО «Российский экспортный центр» Олег Радионов в своем докладе сообщил, что экспорт из Псковской области осуществляется в достаточно широкий спектр стран, но основной поток приходится на ближайшие приграничные страны СНГ.

«У нас неплохие показатели по росту среди экспортеров среди малого и среднего бизнеса. Причем по этому показателю Псковская область демонстрирует одни из лучших показателей по стране», - отметил он.

По его словам, Российский экспортный центр видит в Псковской области стратегического партнера, поэтому в 2017 году она стала пилотным регионом. В рамках этой работы запущен, в частности, образовательный проект по подготовке профессиональных тренеров, которые смогут консультировать экспортеров.

«Все основные инструменты, обязательные к внедрению, в Псковской области были внедрены», - заверил Олег Радионов, рассказывая о ходе внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта по итогам прошлого года.

Так, в рамках этой работы, реализуется программа по продвижению российских брендов, которая была запущена в прошлом году. В ней представлены 62 российских производителя по 114 товарным позициям, среди которых есть и производители из Псковской области. Все они включены в электронный каталог.

Такие предприятия могут пройти добровольную сертификацию, чтобы использовать марку Made in Russia. Этот зонтичный бренд продвигает Российский экспортный центр. Продвижение осуществляется достаточно широко, но приоритет за странами Ближнего Востока, СНГ, Латинской Америки и Европы, уточнил Олег Радионов.

«Мы должны быть уверены в качестве продуктов, которые выходят на экспортный рынок под брендом Made in Russia. Ошибки тут недопустимы», - высказался депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский.

«Эти сертификаты выдаются на год, потом их снова нужно подтверждать. Каждая партия проверяется, поэтому покупатель может быть уверен в качестве российского продукта и соответствует требованиям мирового стандарта», - пояснил Олег Радионов.

Михаил Ведерников призвал провести работу по информированию псковских производителей о возможности поставлять свою продукцию на экспорт под брендом Made in Russia.