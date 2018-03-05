Экономика

Руководитель псковского УФАС рассказала, каких показателей она ждет от региональной власти

Вопросы о развитии конкуренции поднимаются на многих официальных площадках, но далеко не всегда обсуждается, как конкретно это нужно делать. Одно из направлений, которое обозначено в Национальном плане по развитию конкуренции в Российской Федерации, - снижение доли малоэффективных государственных и муниципальных предприятий там, где есть частный бизнес.

Об этом сегодня, 7 марта, сообщила руководитель Псковского УФАС России Ольга Милонаец в ходе заседания инвестиционного Совета, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, уже давно назрела необходимость в проведении ревизии - какие ГУПы и МУПы могут быть убраны с рынка, потому что являются неэффективными и наносят вред развитию конкурентной среды.

Она отметила, что до 1 января 2019 года правительству поручено создать указ об ограничении участия муниципальных и государственных предприятий в различных рынках. «ГУПы и МУПы должны открываться в тех сферах, куда бизнес не идет. Например, в тех населенных пунктах, где не хватает аптек. Там же где коммерческих аптек достаточно целесообразности в работе государственных аптек нет», - высказалась Ольга Милонаец.

Глава УФАС региона подчеркнула, что на каждом товарном рынке должен быть представлен хотя бы один частник. «И одна из задач - как привлечь бизнес на те рынки, на которых сейчас работают только муниципальные или государственные организации. Это не обсуждается, это задача, которую поставил президент», - добавила она.

В тоже время Ольга Милонаец заметила, что не очень хорошо, если и частник превращается в монополиста в той или иной сфере, поскольку в этом случае его сложнее контролировать, чем даже государственного монополиста. Поэтому, по ее мнению, в каждом конкретном случае надо внимательно изучать рынок.

«Хотелось бы, чтобы к 2020 году в Псковской области сократилось количество нарушений антимонопольного законодательства не менее чем в два раза. Увеличение доли госзакупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом», - высказала пожелание руководитель регионального УФАС.

В качестве примера она назвала Калининградскую область. Ольга Милонаец попросила врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выяснить, как им удается достичь таких результатов и можно ли перенести эту положительную практику в Псковскую область.