Экономика

В 2017 году клиенты Сбербанка в Псковской области совершили более 17 млн платежей через удаленные каналы обслуживания

В 2017 году клиенты Псковского отделения Сбербанка совершили более 6,3 млн платежей с помощью услуги Сбербанк Онлайн на сумму более 4,3 млрд рублей и воспользовались услугой Автоплатеж более 3 млн раз. Об этом на брифинге журналистам рассказала заместитель управляющего Псковским отделением Сбербанка Инна Залесская.

«Наши клиенты все чаще доверяют банку оплату квитанций. Мы предлагаем различные каналы приема платежей, что экономит как драгоценное время, так и деньги: так, при оплате ЖКХ с помощью Сбербанк Онлайн и услуги Автоплатеж комиссия составляет всего 1%. При этом цифровые сервисы шагнули далеко вперед - сегодня через интернет можно в круглосуточном режиме оплатить не только ЖКХ, но и детский сад, обучение, общежитие, медицинские услуги и прочие платежи. За 2017 год на оплату услуг ЖКХ клиенты потратили порядка 3,5 млрд рублей, на прочие - 8 млрд рублей», - отметила Инна Залесская.

По сравнению с прошлым годом среднемесячное количество Автоплатежей выросло на 18 % и составило более 263 тысяч. Из них более 70% - оплата сотовой связи, порядка 14% - услуг ЖКХ.

Сеть устройств самообслуживания Сбербанка в Псковской области насчитывает 244 банкомата и 172 информационно-платежных терминала, из них более 60% доступны в режиме «24 х 7».

Подробная информация - на официальном сайте Сбербанка www.sberbank.ru.