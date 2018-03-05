Экономика

Псковский малый бизнес жалуется на налоговую систему, гнет контролирующих органов и слабое участие в госзакупках

Анализ 11 социально значимых рынков Псковской области, включая рынок торговли и рынок туристических услуг, показал, что 50% представителей бизнеса считают, что рынок, на котором они работают - конкурентный. Об этом сегодня, 7 марта, на заседании Совета по инвестициям сообщил председатель регионального госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, в опросе госкомитета приняли участие не только представители бизнеса, но и потребители.

При этом среди основных проблем бизнесмены указали налоговую систему (говорят не только о налоговой нагрузке, но и о недостаточной понятности и прозрачности) и гнете контролирующих органов. Комментируя эти показатели, Андрей Михеев указал на необходимость развития института оценки регулирующего воздействия в Псковской области.

Еще один негативный момент, на который указали предприниматели, - слабый доступ к госзакупкам субъектов МСП. «Псковская область выдерживает показатель в 15%, но мы нацелены на то, чтобы его увеличить. Тем более, что такая задача поставлена президентом РФ», - отметил чиновник.

Он также сообщил, что псковские потребители говорят о том, что рынок услуг психолого-педагогического сопровождения в Псковской области не достаточно развит. Поэтому этот рынок признан низкоконкурентным.

В качестве основных задач на ближайшую перспективу глава регионального госкомитета по экономике назвал дальнейшее развитие механизмов ГЧП и концессии, допуск на социально значимые рынки некоммерческих организаций и проработку мер поддержки бизнеса для привлечения на некоторые рынки Псковской области.