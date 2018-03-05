Экономика

В марте в Псков с бизнес-миссией приедут польские компании

Польские компании приедут в Псков с бизнес-миссией 26 и 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в управляющей компании ОЭЗ «Моглино».

Участниками мероприятия выступят представители администрации Псковской области, польского и псковского бизнес-сообщества, инфраструктуры поддержки бизнеса и СМИ.

В ходе деловой программы запланированы презентации экономического, промышленного и инвестиционного потенциала Псковской области и ОЭЗ «Моглино», презентации польских компаний (Cersanit - производство керамических изделий и сантехнического оборудования, Fakro - производство материалов для обустройства мансард, Wielton S. A. - производитель прицепов и полуприцепов для грузовых автомобилей, WOSEBA - производство пищевых продуктов, CeDo - производство полиэтиленовых пакетов, JMP Flowers - выращивание цветов).

Также будет проведена биржа деловых контактов, кроме того, запланировано посещение промышленных предприятий региона и ОЭЗ «Моглино».

Компании, заинтересованные в развитии сотрудничества и кооперации с польскими предприятиями, могут принять участие в деловой встрече, которая состоится 26 марта 2018 года по адресу: г. Псков, ул. Ленина, 17, конференц-зал.

Информацию о заинтересованности в участии можно сообщить по телефону 8 800 250 62 24 доб. 1117 или 1113 или направить на адреса электронной почты: ea.sidorushkina@invest.pskov.ru, oyu.lermontova@invest.pskov.ru.