Экономика

Владимир Путин считает нужным поменять структуру российской экономики

Президент РФ Владимир Путин считает своим главным достижением на посту главы государства улучшение экономической ситуации в стране, пишет «Интерфакс».

«Самое большое достижение - это то, что у нас кардинальным образом изменилась экономика. Она выросла почти в два раза по объёму. У нас в два раза сократилось количество людей, живущих за чертой бедности. И в то же время из того, что не сделано до конца, - это то, что за чертой бедности у нас ещё живёт слишком много людей», - сказал В.Путин в интервью американскому телеканалу NBC, которое опубликовано на сайте Кремля.

Он добавил: «Нам нужно убирать эти "ножницы" между теми, кто зарабатывает очень много, и теми, кто зарабатывает слишком мало. А в связи с этим есть много и плюсов, и нерешённых пока вопросов».

Он обратил внимание на то, что в России удалось изменить демографическую ситуацию. «Вышли даже на естественный прирост (населения - ИФ) Младенческая смертность у нас минимальная, материнская - почти сведена к нулю. Мы подготовили и осуществляем большую программу поддержки материнства и детства. У нас сейчас самый большой темп роста продолжительности жизни», - сказал В.Путин.

Вместе с тем, по его словам, пока не удалось решить главную задачу в экономике. «Мы не поменяли так, как нам нужно ещё, структуру самой экономики. Мы не добились необходимых нам темпов роста производительности труда, но мы знаем, как это сделать. И я уверен, мы это сделаем. Дело в том, что у нас и не было возможности пока решить эту задачу, потому что до сегодняшнего момента у нас не были созданы ещё макроэкономические условия для конкретных действий по этим направлениям», - сказал глава государства.

Однако показатели инфляции позволяют России сделать следующий шаг, уверен президент. «У нас в начале пути инфляция была под 30 процентов, сейчас она 2,2. Растут золотовалютные резервы, у нас стабильная макроэкономика. Это как раз даёт нам шанс сделать следующий шаг и в направлении повышения производительности труда, и в привлечении инвестиций, в том числе частных, и в изменении структуры экономики», - сказал В.Путин.