Экономика

«Псковэлектрощит» войдет в электротехнический кластер Псковской области

Предприятие «Псковэлектрощит» войдет в электротехнический кластер Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий вопрос рассмотрен в ходе личного приема граждан депутатом Государственной Думы Александром Козловским в региональной приемной партии «Единая Россия».

Директор «Псковэлектрощита» Галина Соболева рассказала парламентарию о том, что малое предприятие работает на протяжении 12 лет и занимаемся производством низковольтного и высоковольтного оборудования. Компания берется за любые заказы - как серийные, так и единичные. География поставки оборудования, произведенного на «Псковэлектрощите», обширна: это и Псковская область, и Мурманск, и Калининград, и Сочи.

«Когда я услышала об электротехническом кластере, сразу подумала - почему бы нам туда не войти?» - отметила Галина Соболева. Депутат Госдумы высказал мнение о том, что проблем со вступлением предприятия в электротехнический кластер не будет. Он пообещал, что с директором предприятия свяжется руководитель проекта. Сам же парламентарий будет держать ситуацию на контроле.

Также директор «Псковэлектрощита» поблагодарила Александра Козловского за внимание к псковским предприятиям. «По-моему, вы первый депутат Госдумы, который посещает предприятия. Это крайне приятно», - отметила она. Александр Козловский пообещал, что посетит и «Псковэлектрощит».