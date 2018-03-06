Экономика

Псковская делегация принимает участие во Всероссийском аграрном форуме

Всероссийский форум сельхозпроизводителей «АПК: достижения и стратегические вызовы» проходит 11 - 12 марта в Краснодаре. В нем принимают участие представители федеральных органов власти, региональных органов управления агропромышленного комплекса, ведущих сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, отраслевых союзов и ассоциаций, российские и зарубежные эксперты, ученые в сфере АПК, а также студенты аграрных вузов.

Псковскую делегацию на форуме представляют начальник Главного госуправления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов и председатель Совета Ассоциации «Псковский фермер» Юрий Филькин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в рамках форума состоятся тематические секции по обсуждению стратегии развития отраслей агропромышленного комплекса России. В пленарном заседании примет участие президент России Владимир Путин.

Отметим, что в Псковской области на протяжении последних лет наблюдается позитивная динамика производства сельскохозяйственной продукции. По итогам прошлого года индекс продукции сельского хозяйства составил 111% (СЗФО 97%, РФ - 102%). Объем продукции - 35 млрд рублей, что почти на 6 млрд выше уровня 2016 года.

Основу АПК Псковской области составляет мясо-молочное животноводство и растениеводство. В прошлом году регион сохранил первое место среди субъектов Северо-Западного федерального округа по приросту производства скота и птицы на убой в живом весе. Уровень произведенного на душу населения мяса составил почти 290 кг, что в 4,4 раза выше среднего показателя по СЗФО и в 3 раза – по всей стране. Молока в прошлом году было произведено 321 килограмм на душу населения - в 1,5 раза больше среднего российского показателя и в 2,4 раза - по округу.

На сегодняшний день производственную деятельность в регионе ведут 179 сельхозпредприятий, 244 крестьянских фермерских хозяйства и более 88 тыс личных подсобных хозяйств.