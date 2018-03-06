Экономика

Банк России заявил о первом за три года росте оборота розницы

Оборот в розничной торговле по итогам 2017 года составил 29,8 трлн рублей, что на 1,2% больше показателя 2016 года, свидетельствуют данные Росстата. В течение двух предыдущих лет наблюдалось снижение этого показателя, пишут «Известия».

«В январе отмечалось дальнейшее расширение потребительского спроса на фоне роста заработной платы и потребительского кредитования населения», - говорится в исследовании Банка России «Инфляционные ожидания населения».

В январе 2018 года оборот торговых организаций составил 2,3 трлн рублей, что на 2,8% выше, чем в первом месяце 2017 года.