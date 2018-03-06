Экономика

Полпред президента в СЗФО Александр Беглов: Северо-Западный федеральный округ - лидер по внедрению кластерной политики

«Северо-Западный федеральный округ - лидер по внедрению кластерной политики. На территории округа работает 12 крупных территориальных кластеров», - отметил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов, выступая на промышленном форуме «Локомотивы роста: цифровая экономика и новое производство», который проходит сегодня, 13 марта, в Санкт-Петербургском политехническом университете.

По его словам, сейчас промышленность активно возрождается: на Северо-Западе развивается судостроение, электротехническая промышленность, станкостроение и приборостроение, при этом порядка четверти всех рабочих мест являются высокопроизводительными.

Как отметил полпред, недавно президент РФ Владимир Путин поставил задачу сосредоточиться на высоких технологиях. В ближайшем времени России предстоит многое сделать, чтобы модернизировать промышленность.

«Нам необходимо обеспечить рост производительности труда на 5 %, - подчеркнул Александр Беглов. - Это серьезная задача, ее надо выполнять, чтобы быть конкурентоспособными».

Обращаясь к руководителям промышленных предприятий СЗФО, Александр Беглов поблагодарил их за работу.

«От вас многое зависит в нашей стране и, в том числе, в Северо-Западном федеральном округе. Вы являетесь крупными налогоплательщиками и без этих налогов, наверное, не было бы ни школ, ни детских садов и поликлиник. Огромное вам за это спасибо!»

На пленарном заседании также выступили председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, депутат Государственной Думы, федеральный координатор проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко.

Всего в работе форума принимает участие свыше двухсот участников - руководителей ведущих промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа.

Псковская область представлена якорным предприятием электротехнического кластера – заводом электротехнического оборудования, который представил на мероприятии свой стенд. Кроме того, в псковскую делегацию вошли представители предприятий и партнеров кластера, такие как великолукский завод «М-Конструктор», Псковский государственный университет, региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей. В работе форума принимают участие руководитель ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич и председатель общественного совета партпроекта «Локомотивы роста» в Псковской области Сергей Быков, представители ОАО «Псковский хлебокомбинат».

Напомним, что куратором партийного проекта «Локомотивы роста» в СЗФО является депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, который принял участие в организации форума.