Сургутнефтегазбанк: Эквайринг - это не только банковская услуга, но и признак надежности и престижа компании

Сургутнефтегазбанк по итогам 2017 года стал одним из лидеров по установке оборудований для эквайринга среди региональных банков Западной Сибири. Успех коммерческой организации в данной отрасли обусловлен оперативностью и доступностью предоставления современной услуги корпоративным клиентам, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Альтернативный способ расчета обеспечивает дополнительное удобство, что положительно отражается на имидже организаций. Кроме того, эквайринг увеличивает число потенциальных покупателей, так как нет необходимости постоянно носить с собой в магазинах наличные деньги, что не всегда удобно и безопасно.
Преимущества торгового эквайринга в СНГБ:
Также в качестве бонуса Сургутнефтегазбанк предоставляет корпоративным клиентам бесплатные расходные материалы.
Подробную информацию об услугах и продуктах Сургутнефтегазбанка для юридических лиц можно получить на сайте банка www.sngb.ru, а также по телефонам в Пскове: (8112) 290-889, (8112) 290-885.
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