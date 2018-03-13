Экономика

Сургутнефтегазбанк: Эквайринг - это не только банковская услуга, но и признак надежности и престижа компании

Сургутнефтегазбанк по итогам 2017 года стал одним из лидеров по установке оборудований для эквайринга среди региональных банков Западной Сибири. Успех коммерческой организации в данной отрасли обусловлен оперативностью и доступностью предоставления современной услуги корпоративным клиентам, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Сегодня торговый эквайринг - это не только банковская услуга, которая осуществляет технологическое, расчетное и информационное обслуживание организаций по платежным операциям с помощью платежных карт, но и признак надежности и престижа компании.

Альтернативный способ расчета обеспечивает дополнительное удобство, что положительно отражается на имидже организаций. Кроме того, эквайринг увеличивает число потенциальных покупателей, так как нет необходимости постоянно носить с собой в магазинах наличные деньги, что не всегда удобно и безопасно.

Преимущества торгового эквайринга в СНГБ:

Бесплатная установка и подключение электронного терминала для обслуживания держателей банковских карт международных и российских платежных систем.

Высокая скорость проведения расчетов.

Индивидуальные тарифные ставки.

Бесплатное обучение персонала.

Своевременная техническая поддержка. Наличие собственного процессингового центра, расположенного в городе Сургуте, что позволяет банку обеспечивать постоянный мониторинг работоспособности электронных терминалов.

Гарантированная безопасность платежей.

Техническая поддержка 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Персональный менеджер.

Также в качестве бонуса Сургутнефтегазбанк предоставляет корпоративным клиентам бесплатные расходные материалы.

Подробную информацию об услугах и продуктах Сургутнефтегазбанка для юридических лиц можно получить на сайте банка www.sngb.ru, а также по телефонам в Пскове: (8112) 290-889, (8112) 290-885.

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