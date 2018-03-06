Экономика

Опубликован прогноз экономического развития России на 2018-2021 годы от ВЭБ

Внешэкономбанк во вторник опубликовал свой прогноз экономического развития России на 2018-2021 годы, базовый вариант которого предполагает начало постепенного повышения пенсионного возраста в РФ с 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста (для мужчин и женщин - ред.)», - описывают в ВЭБе заложенные в базовый сценарий ожидаемые реформы.

При этом в прогнозе не уточняется, до какого возраста в модель базового сценария закладывается повышение пенсионного возраста в России (этого для подготовки среднесрочного прогноза и не требуется).

«Хотя в послании президента РФ Федеральному Собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий, по-видимому, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы», - предполагают авторы доклада (в банке за прогноз отвечает главный экономист ВЭБа, бывший замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач).