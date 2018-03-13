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Экономика

Продажи билетов через Интернет на Октябрьской железной дороге в феврале выросли на 33%

14.03.2018 15:54|ПсковКомментариев: 0

В феврале 2018 года пассажиры, отправляющиеся со станций Октябрьской железной дороги, оформили через Интернет порядка 935 тыс. билетов на поезда дальнего следования, что на 33 % превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Услугой электронной регистрации в феврале воспользовались порядка 701 тыс. пассажиров (+18 %).

Как сообщает пресс-служба ОЖД, за два месяца 2018 года через Интернет было оформлено порядка 1 млн 835 тыс. билетов (+28 % к аналогичному периоду 2017 года). Электронной регистрацией в январе-феврале воспользовались более 1 млн 535 тыс. пассажиров (+20 %).

Через терминалы самообслуживания за два месяца 2018 года оформлено порядка 94 тыс. билетов на поезда дальнего следования (распечатано порядка 81,3 тыс., приобретено - более 12,5 тыс.).

Источник: Псковская Лента Новостей
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