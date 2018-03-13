Экономика

Единая субсидия оставила аграриев без страховой защиты - эксперт

Россия серьезно отстает от своих конкурентов на мировом аграрном рынке по уровню страхования сельхозрисков. Так, в 2017 году в стране было застраховано менее 2% посевных площадей, указывает «Российская газета».

По словам президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова, в 2017 году аграрии заключили на 55% меньше договоров с господдержкой, чем в 2016-м. Органы АПК перечислили только 821 миллион рублей субсидий - на 68% меньше, чем в 2016-м. Особенно заметно было падение в растениеводстве - охват посевов страхованием составил менее 2%, при том, что основные конкуренты России на зерновом рынке страхуют от 30 до 90% площадей.

Эксперт отметил, что в прошлом году 31 регион из 48 не смог выполнить обязательства по страхованию посевов. В результате суммарный штраф за невыполнение показателей по агрострахованию составил 114 миллионов рублей. В то же время в прошлом году 30 регионов объявили ЧС, ущерб от которой был оценен на уровне 4-4,5 миллиарда рублей. Эти риски большей частью не были защищены, страховщики их не оплатят.

Государство, с одной стороны, не может оставить агробизнес без поддержки при ЧС. Но и взять на себя все убытки аграриев бюджет не в состоянии.

Премьер Дмитрий Медведев в начале февраля дал поручение сохранить размер субсидирования агрострахования в 2018 году. И это поручение - важный сигнал для агростраховщиков. Однако сегодня аграрии и страховщики работают в полной неопределенности: невозможно прогнозировать объемы госсубсидий, а, следовательно, и получение премий по договорам с господдержкой. Уже по заключенным договорам субсидии могут поступить только в следующем году.

«Так было в 2016-м, когда поступившие из бюджета средства были израсходованы на оплату 50% премий по договорам 2015 года. При этом в 2016 году субсидии в растениеводстве были сокращены в два раза к 2015 году, в прошлом году - в пять раз к 2016 году. В такой ситуации у страховщиков образуется дебиторская задолженность, которая вызывает вопросы со стороны органа страхового надзора - ЦБ РФ. В то же время у аграриев есть риск получить выплату не в полном размере, так как деньги из бюджета по страховым договорам не были перечислены. Все это демотивирует и страховые компании, и аграриев», - прокомментировал Корней Биджов.