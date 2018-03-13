Экономика

Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии

Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии, который был запланирован на 15 марта. Как сообщает ТАСС, на следующей неделе специалисты службы проведут инспекцию белорусских предприятий.

В ведомстве не комментируют причину отказа от введения запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии.

Напомним, Россельхознадзор из-за многочисленных нарушений российских ветеринарно-санитарных требований и реэкспорта продукции из стран, поставки в РФ из которых запрещены, принял решение об ограничении ввоза из Белоруссии молока и сливок, поступающих наливом, а также сухого молока и сыворотки. Сначала планировалось ввести запрет с 26 февраля, затем срок был перенесен на 5 марта, а потом на 15 марта.