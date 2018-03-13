Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии, который был запланирован на 15 марта. Как сообщает ТАСС, на следующей неделе специалисты службы проведут инспекцию белорусских предприятий.
В ведомстве не комментируют причину отказа от введения запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии.
Напомним, Россельхознадзор из-за многочисленных нарушений российских ветеринарно-санитарных требований и реэкспорта продукции из стран, поставки в РФ из которых запрещены, принял решение об ограничении ввоза из Белоруссии молока и сливок, поступающих наливом, а также сухого молока и сыворотки. Сначала планировалось ввести запрет с 26 февраля, затем срок был перенесен на 5 марта, а потом на 15 марта.