Экономика

Цены на куриные яйца в российских магазинах выросли на 1,1%

За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,1%, пшено - на 0,5%, сосиски, сардельки - на 0,3%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 0,7%, свинина, куры, масло подсолнечное - на 0,2%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Росстата.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь - 2,6-3,7%. В то же время огурцы стали дешевле на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.