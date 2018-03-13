Экономика

Полпреда президента в СЗФО порадовали показатели социально-экономического развития Псковской области

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов высоко оценил усилия властей Псковской области по исполнению поручений главы государства. Об этом он заявил в четверг, 15 марта, на совещании с руководителями администрации Великих Лук, депутатами Великолукской городской Думы и руководителями территориальных подразделений федеральных органов власти, которое прошло в рамках его рабочего визита в южную столицу региона.

В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Александр Беглов отметил экономические успехи в развитии промышленности в регионе. Так, объем производства по итогам прошлого года увеличился почти на 15%, а в обрабатывающей отрасли - более чем на 20%. Кроме того, на сегодняшний день в Великих Луках реализуется 22 инвестиционных проекта. Среди положительных итогов полпред также назвал снижение безработицы на 22,5%.

Что касается результатов работы региональных властей в целом по области, Александр Беглов отметил полное исполнение поручения президента России Владимира Путина по созданию для детей от трех до семи лет мест в детских садах. Он напомнил, что глава государства также поставил задачу до 2020 года создать ясельные группы для детей до трех лет и полностью ликвидировать вторую смену в школах.

Кроме того, необходимо продолжить обеспечивать жильем детей-сирот и ветеранов Великой Отечественной войны и не останавливаться в работе по снижению и недопущению задолженности по заработным платам в коммерческих предприятиях.

Новая задача, поставленная президентом России в ходе послания Федеральному Собранию, - обеспечить рост реальных доходов граждан. «Уровень бедности в стране должен снизиться за шесть лет в два раза. Успех этого дела зависит в том числе и от городских властей, от умения управлять и быть рачительными хозяевами», - подчеркнул полпред.

В завершение Александр Беглов отметил, что очень рад за регион и его жителей. «Мне есть, с чем сравнивать, я много где бываю, и меня радуют показатели социально-экономического развития», - заключил он.